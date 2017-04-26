НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Для югорчан, имеющих нарушение слуха, работает диспетчерская служба

26.04.2017 11:12

 В рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в региональном отделении Всероссийского общества глухих открылся колл-центр для глухих и слабослышащих. 

Фото: kg.mirtv.ru

Служба предназначена для предоставления инвалидам по слуху различных видов справочно-коммуникационных услуг, в том числе вызова служб экстренной помощи. Обратиться в колл-центр можно из любого места и в любое время с использованием смартфона, планшета, видеотелефона, посредством установления через Интернет с переводчиком русского жестового языка в режиме он-лайн.

Телефон единой диспетчерской службы для глухих: +7-950-517-00-46.

Порядок и памятка предоставления услуг указаны на сайте БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 

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