Для югорчан, имеющих нарушение слуха, работает диспетчерская служба

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 11:12

В рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в региональном отделении Всероссийского общества глухих открылся колл-центр для глухих и слабослышащих.

Фото: kg.mirtv.ru

Служба предназначена для предоставления инвалидам по слуху различных видов справочно-коммуникационных услуг, в том числе вызова служб экстренной помощи. Обратиться в колл-центр можно из любого места и в любое время с использованием смартфона, планшета, видеотелефона, посредством установления через Интернет с переводчиком русского жестового языка в режиме он-лайн.

Телефон единой диспетчерской службы для глухих: +7-950-517-00-46.

Порядок и памятка предоставления услуг указаны на сайте БУ «Центр адаптивного спорта Югры».