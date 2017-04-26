НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотрудники МЧС предупреждают любителей рыбалки об опасности весеннего льда

26.04.2017 12:46

 На территории округа продолжают работать профилактические группы. Они уже провели более 160 патрулирований. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Именно сейчас спасатели особенно активно призывают граждан позаботиться о собственной безопасности и отложить любимое хобби до следующего сезона. Поскольку практически через 10 дней, по прогнозам гидрологов, в Югре начнется вскрытие рек. В Сургуте сотрудники МЧС побывали на речке Черная, где ежедневно собираются рыбаки-любители.

Плюсовая температура воздуха, активное солнце и изменение структуры льда, как признаются сами рыбаки, их не пугают. Однако не стоит забывать, сколько неожиданностей может таить в себе весенний лед.

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