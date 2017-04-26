Житель Дагестана получил работу в Югре по поддельной трудовой книжке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 13:27

25-летний мужчина пытался трудоустроиться на одно из предприятий Когалыма.

Фото: lslsm.ru

В августе 2016 года он предъявил работодателю книжку с фиктивной информацией о трудовом стаже работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Также он предоставил справку о северной надбавке на свое имя, дающую ему право на получение соответствующих выплат.

Гражданин незаконно получал северную надбавку к окладу в размере 50%. Общая сумма полученных им выплат составила порядка 117 000 рублей.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.