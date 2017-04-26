Важная информация для тех, кто собирается в Европу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.04.2017 14:43
Роспотребнадзор обращает внимание российских туристов на неблагополучную ситуацию в европейских странах, связанную с эпидемическим подъемом заболеваемости корью.
По данным ведомства, с начала года общее число пострадавших составляет более 4000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала.
По данным эпидемиологического расследования эпидемическое распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза.