Важная информация для тех, кто собирается в Европу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 14:43

Роспотребнадзор обращает внимание российских туристов на неблагополучную ситуацию в европейских странах, связанную с эпидемическим подъемом заболеваемости корью.

По данным ведомства, с начала года общее число пострадавших составляет более 4000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала.

По данным эпидемиологического расследования эпидемическое распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза.