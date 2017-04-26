Многодетные мамы имеют право уйти на пенсию раньше

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 16:07

Об этом напоминает Управление Пенсионного фонда РФ в Сургуте.

Фото: bashklip.ru

Уйти на заслуженный отдых женщинам предлагают в 50 лет. Необходимо соблюсти несколько условий: югорчанка должна воспитать пятерых и более детей до 8-летнего возраста, а также иметь не менее 15 лет страхового стажа. Почти половину от требуемого трудового периода женщине может обеспечить отпуск по уходу за ребенком - в стаж ей засчитаются максимально установленные 6 лет ухода за детьми.

Кроме того, все ее пенсионные права будут переведены в баллы, которых в 2017 году необходимо не менее 11,4.

Стоит отметить, что многодетные папы не имеют права на назначение досрочной страховой пенсии по старости, для них такая льгота не предусмотрена.