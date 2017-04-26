После обнаружения тел двух мужчин в Советском районе возбудили уголовное дело

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 16:12

Имело место покушение на убийство более двух лиц, сообщили в СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Фото: 168.ru

Как сообщалось ранее, 25 апреля, на заимке, расположенной в 70 километрах от поселка Таёжный, обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Кроме этого, с данного участка в БУ «Югорская городская больница» вертолетом были доставлены еще двое мужчин с ножевыми ранениями.

По версии следствия, 24 апреля на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя знакомыми. Вечером все мужчины совместно распивали спиртное. Между хозяином заимки и сторожем произошла ссора. Последний ушел ночевать в сторожку, а остальные мужчины легли спать в доме.

Около 3 часов сторож вернулся в дом, взяв с собой ружье и нож, и произвел выстрелы в сторону мужчин. В тот момент, когда гости пытались выхватить ружье, сторож нанес им ножевые ранения. Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившие вызвали помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.