НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе полиция ищет мужчину, обманывавшего местных жительниц

26.04.2017 15:21

Он подозревается в кражах. 

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Уголовным розыском ОМВД России по Сургутскому району устанавливается местонахождение Джангуватова Рустама Аташевича 06.03.1986 г.р., уроженца Р. Дагестан. По сообщениям ведомства, данный гражданин входит в доверие к одиноким девушкам и после непродолжительного совместного проживания, обворовывает их.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о личности мужчины, сообщить по телефонам: (8-3462) 74-73-43 уголовный розыск, (8-3462) 74-60-02 дежурная часть. 

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