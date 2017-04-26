НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Барсово дознаватели выясняют причины пожаров в двух жилых домах

26.04.2017 16:13

Только после экспертного заключения начнутся компенсационные денежные выплаты погорельцам – 10 тысяч рублей на одного зарегистрированного жителя. 

Сейчас власти решают вопрос размещения людей, чьи квартиры пострадали от огня. Маневренного жилого фонда у поселения нет. Три семьи временно разместили в центре «Апрель», сейчас ищут жилье оставшимся погорельцам. Кстати, один из сгоревших домов уже полыхал в 2006 году, спустя 10 лет – был признан аварийным.

По словам исполняющей обязанности главы Барсово Светланы Жуковой, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о возведении жилых объектов. Как только появится возможность подключения к водоочистным сооружениям, то будут сформированы земельные участки для выставления на торги. 

 

 

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