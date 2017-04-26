НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Заболеваемость туберкулезом в Югре снизилась на 11%

26.04.2017 18:15

 Показатель практически равен общероссийскому и составляет 53 на 100 тыс. населения.

Также специалисты отмечают снижение на 9,6% заболеваемость туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией. Почти на 27,5% упала смертность от туберкулеза.

Отметим, в Югре реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от туберкулеза, осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом. Итогом чего стал высокий охват населения в 2016 году профилактическими осмотрами с применением всех методов обследования – 77,5%. Детское население в возрасте 0-14 лет с применением проб осмотрено почти на 94%, подростковое и взрослое население с применением флюорографии органов грудной клетки - на 93,3%.  

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