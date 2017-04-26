НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака

26.04.2017 20:16

Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. 

С иском обратился юрист Александр Ермоленко, пишет газета «Коммерсант». Юрист указывает, что правил и единых принципов установки знаков этих знаков не существует. Частично об этом речь идет в ГОСТе от 2004 года, но в документе содержатся скорее технические условия, кроме того, этот стандарт с 1 января 2016 года не применяется.

Подобная «правовая неопределенность», считает Ермоленко, приводит к «произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства», а также создает «предпосылки для необоснованного массового привлечения к административной ответственности лиц». 

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