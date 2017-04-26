Традиционная акция «Авто-МотоДонор» проходит в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 19:30

В ней могут участвовать водители, байкеры, сотрудники ГИБДД и пешеходы. Им предлагают сдать кровь и помочь пострадавшим в авариях. Безвозмездным донорам будет вручаться сувенирная продукция с символикой службы крови.

Специалисты напоминают о том, что прием первичных доноров на Станции переливания крови Сургута ограничен – 10 человек в день. В Нижневартовском филиале принимаются только кадровые доноры крови, сдающие кровь два и более раз в год. Югорчан ждут с 8 утра до полудня. Завершится акция «Авто-МотоДонор» 28 апреля.