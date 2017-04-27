В трех муниципалитетах Югры подешевело авиационное топливо

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 09:17

Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные Росавиацией.

В частности, в Нижневартовске авиакеросин потерял в стоимости по сравнению с мартом 1560 рублей. Сейчас одну тонну в «Нижневартовскавиа» оценивают в 35 тыс. рублей. В Когалыме самолеты заправляет «Лукойл-Аэро-Сургут», которое выставляет ценник 36030 рублей (месяцем ранее топливо стоило на 1230 рублей дороже). Этот же топливный заправщик в Сургуте понизил стоимость топлива на 3,3 процента и сейчас тонна керосина обходится в 36260.