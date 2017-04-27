НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне смогут узнать всю правду о работодателях

27.04.2017 09:28

На сайте Зарплата.ру появилась возможность писать сообщения людям, которые работают или работали в различных компаниях города.

На странице работодателя предлагается выбрать собеседника, который указал компанию в опыте работы. Для этого надо добавить пользователя «в друзья». А затем и спросить об атмосфере, коллективе и зарплате.

В феврале сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру создал на базе резюме сеть социальных контактов. В профиле, кроме опыта работы и образования, можно указать ключевые навыки, а также попросить друзей их подтвердить. Чем больше людей подтвердили ваши навыки, тем выше уровень доверия работодателя. 

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