Представители ХМАО расскажут о взаимодействии с коренными народами на сессии ООН

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 09:48

Мероприятие проходит в эти дни в Нью-Йорке.

На форум в США отправились вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по Уральскому Федеральному округу Александр Новьюхов, члены союза оленеводов Югры Василий Пяк и Анатолий Валей, а также представители КМНС, проживающие в регионе.

"Цель визита югорской делегации - представление положительного опыта Югры в налаживании взаимодействия между представителями КМНС, нефтегазовыми компаниями и органами власти, а также в сфере поддержки молодежи коренного населения", - говорится в сообщении на сайте окружного правительства.

Отмечается, что на форуме планируется, в частности, рассмотреть вопросы по расширению прав женщин и молодежи коренных народов.