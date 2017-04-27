НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Представители ХМАО расскажут о взаимодействии с коренными народами на сессии ООН

27.04.2017 09:48

 Мероприятие проходит в эти дни в Нью-Йорке. 

На форум в США отправились вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по Уральскому Федеральному округу Александр Новьюхов, члены союза оленеводов Югры Василий Пяк и Анатолий Валей, а также представители КМНС, проживающие в регионе.

"Цель визита югорской делегации - представление положительного опыта Югры в налаживании взаимодействия между представителями КМНС, нефтегазовыми компаниями и органами власти, а также в сфере поддержки молодежи коренного населения", - говорится в сообщении на сайте окружного правительства.

Отмечается, что на форуме планируется, в частности, рассмотреть вопросы по расширению прав женщин и молодежи коренных народов.

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