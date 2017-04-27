НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин накинулся на доставщика пиццы

27.04.2017 10:32

Курьер сам обратился в полицию. Он рассказал о том, что привез заказ в один из домов на улице Тобольский тракт. 

Фото: irkvesti.ru

Однако мужчина, заказавший пиццу за 1700 рублей, отказался платить и, угрожая доставщику ножом, забрал коробку. Сообщается, что 37-летний злоумышленник был пьян. Полицейские его уже задержали. Кстати, мужчина ранее привлекался к ответственности за совершение грабежа.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного Кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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