Иностранные студенты рассказали, что они думают про Сургут

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 11:13

Такой ролик появился в сети «Интернет». Авторы короткого видео уверены, что их идея позволит в будущем развивать студенческий туризм в России и в соседних странах.

Фото: скрин с сайта Youtube

По словам одного из создателей ролика, студентки УрФУ Юлии Осадчевой, про Сургут рассказывали молодые люди, которые приехали учиться в Россию из другой страны. Кто-то из них сам побывал в Сургуте, кто-то знаком с жителями города.

«Когда эти ребята рассказывают про вежливых водителей, местный Биг Бен или оранжевый мост, хочется «залезть» в Интернет и лучше узнать Сургут», - говорит Юлия Осадчева.

Авторы проекта готовятся к запуску целого короткометражного сериала про города России. Оценить эффективность можно будет уже этим летом, когда некоторые из учащихся решат провести время в Сургуте или в другом интересном городе.