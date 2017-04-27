НОВОСТИ «СЕВЕРА»

1 мая в Сургуте и районе ограничат движение транспорта на некоторых участках

27.04.2017 11:44

Об этом водителей информирует окружная Госавтоинспекция. 

Фото: bryansknovosti.ru

В связи с проведением праздничных мероприятий, в Лянторе с 11.00 до 12.30 нельзя будет проехать по улицам Дружбы народов, Эстонских Дорожников, Виктора Кингисеппа, Назаргалеева, Парковая, а также проспекту Победы.

В Сургуте движение будет ограничено по улицам Энтузиастов, Майская, Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральная, Кукуевицкого, а также по проспекту Мира. Мера будет действовать с 8 утра до часу дня. Проспект Ленина и улицу Островского закроют до 15 часов. Ищите пути объезда перекрываемых участков.

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