Сотрудника ДПС в Сургуте будут судить за избиение нарушителя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 13:30

Командира роты отдельного батальона службы обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, в мае 2016 года он преследовал легковой автомобиль, который не остановился по требованию патрульных. После того, как машину удалось заблокировать, водителя и пассажира вытащили из салона. Полицейский нанес не оказывающему сопротивление пассажиру удары ногой по разным частям тела.

Сообщается, что на период расследования уголовного дела сотрудника ДПС отстранили от занимаемой должности.