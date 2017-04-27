НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотрудника ДПС в Сургуте будут судить за избиение нарушителя

27.04.2017 13:30

Командира роты отдельного батальона службы обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия. 

Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, в мае 2016 года он преследовал легковой автомобиль, который не остановился по требованию патрульных. После того, как машину удалось заблокировать, водителя и пассажира вытащили из салона. Полицейский нанес не оказывающему сопротивление пассажиру удары ногой по разным частям тела.

Сообщается, что на период расследования уголовного дела сотрудника ДПС отстранили от занимаемой должности.

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