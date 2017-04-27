НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские предупреждают жителей Сургутского района о распространении нового вида мошенничества через мобильные устройства

27.04.2017 15:37

Только за три месяца текущего года с заявлениями о мошенничестве в полицию обратилось более шестидесяти жителей Сургутского района. 

Причем, действуют мошенники не в прямом контакте с потерпевшими. Уже обходятся без провокационных звонков на мобильные телефоны с сообщением о том, что карта заблокирована и просьбами перевести определенную сумму средств или продиктовать пин-код. Сейчас мошенники активно применяют вирусные программы.

 

 

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