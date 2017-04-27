НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Как сделать медицину ещё качественнее и доступнее для югорчан?

27.04.2017 16:19

Причём, исходя из уже имеющихся человеческих ресурсов - это на днях обсуждали депутаты Думы Югры. 

В окружном центре прошли депутатские слушания на тему совершенствования здравоохранения. Сегодня на 10 тысяч югорчан приходится почти 50 врачей. В среднем по России эта цифра составляет 37.

Кроме того, больницы региона обеспечены различным оборудованием довольно хорошо. Тем не менее, вопросы качества и доступности медицины остаются актуальными. Например, не во всех муниципалитетах удалось ликвидировать очереди в регистратуры.

 

 

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