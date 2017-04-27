Массово эвакуировать автомобили планируют в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 17:17

В течение двух месяцев с улиц будут забирать машины, припаркованные с нарушением ПДД. Это касается транспорта, не только оставленного под запрещающими знаками, но и на тротуарах.

Фото: topic.lt

Такая работа проводится в рамках акции «Чистый город». Днем ранее первая массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей прошла возле «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Дело в том, что кареты скорой помощи не могут проехать к кардиоцентру из-за нарушителей. Также здесь необходим ремонт дороги, а наскоро брошенные машины препятствуют работам. Проблемный участок будет тщательно изучен в ближайшее время, рассказал начальник дорожно-транспортного управления Игорь Газизов.