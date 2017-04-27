НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первомайскую демонстрацию в Сургуте завершит праздничный концерт

27.04.2017 17:25

Все организационные моменты уже отработаны.

Фото: perepel-krym.ru

На участие в традиционном шествии на сегодняшний день заявились больше 20 тысяч человек. И, как говорят в администрации, цифра не окончательная – заявки принимаются до 28 апреля.

Сургут присоединился к объявленному Году экологии. В связи с чем предприятия, организации и жителей просят использовать во время шествия как можно меньше транспорта. Об этом рассказала председатель объединения организации профсоюзов города и района Любовь Андриади.

В этом году было решено изменить местоположение центральной трибуны. Она будет оборудована на кольце, перед памятником основателям Сургута. Здесь же расположится сцена, на которой после демонстрации состоится праздничный концерт. 

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