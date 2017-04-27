С 1 мая в Сургуте открывают движение сезонных маршрутов до садово-огороднических товариществ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 19:51

Курсировать автобусы будут в выходные и праздничные дни: 1 мая, с 6 по 9 мая, 13 мая, 14 мая, 20 мая, 21 мая, 27 мая и 28 мая.

Фото: u30838.netangels.ru

Информацию можно уточнить по телефону диспетчерской предприятий, обслуживающих транспорт. Всего планируется запустить 13 маршрутов. Автобусы будут ходить до товариществ «Магистраль», «Победит-1 и 2», «Прибрежный», «Чернореченский», «Виктория», «Черемушки» и других.

С расписанием движения можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

Напомним, что пожилые граждане, постоянно проживающие на территории Сургута, могут бесплатно ездить в этом транспорте. Однако необходимо предъявить пенсионное удостоверение.