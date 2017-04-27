Югорчанка взяла золото на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 20:10

Накануне завершился Международный турнир на Кубок Белоруской федерации пожарно-спасательного спорта среди мужчин и женщин.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Минск принимал у себя спортсменов из 6 стран мира, в соревнованиях приняли участие более 80 человек. В состязаниях участвовали сильнейшие спортсмены Российской Федерации, Беларусии, Казахстана, Молдовы, Латвии и Словакии.

В состав сборной нашей страны вошла Екатерина Чендакова, сотрудница 11 отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Традиционно соревнования проходили по двум видам: подъем по штурмовой лестнице и преодоление 100м. полосы с препятствиями, по результатам которых также были подведены итоги в двоеборье.

Многократный чемпион мира Екатерина Чендакова подтвердила своё положение, опередив спортсменов из других стран, практически не оставив шансов соперницам и забрав золото во всех дисциплинах. Общими усилиями наших девушек-спорстменок женская сборная России заняла высшую ступень пьедестала.