НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Баскетболисты клуба «Университет-Югра» одержали победу в чемпионате России среди команд первого дивизиона Суперлиги

27.04.2017 21:38

Югорская команда победила клуб «Иркут» в третьем матче финальной серии игр 26 апреля. 

Матч прошел в Иркутске и закончился со счётом 84:49 в пользу сургутян, сообщает портал Муксун.fm. Больше всех из «Университетских» игроков набрал Андрей Иванов. Он принес в копилку команды 19 очков. Напомним, югорчане выиграли два предыдущих матча финальной серии, которые прошли 22 и 23 апреля в Сургуте.

Это вторая победа «Университета-Югра» в Суперлиге. Первую команда одержала в 2004 году. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че