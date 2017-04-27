Баскетболисты клуба «Университет-Югра» одержали победу в чемпионате России среди команд первого дивизиона Суперлиги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 21:38

Югорская команда победила клуб «Иркут» в третьем матче финальной серии игр 26 апреля.

Матч прошел в Иркутске и закончился со счётом 84:49 в пользу сургутян, сообщает портал Муксун.fm. Больше всех из «Университетских» игроков набрал Андрей Иванов. Он принес в копилку команды 19 очков. Напомним, югорчане выиграли два предыдущих матча финальной серии, которые прошли 22 и 23 апреля в Сургуте.

Это вторая победа «Университета-Югра» в Суперлиге. Первую команда одержала в 2004 году.