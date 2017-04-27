НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Баскетболисты клуба «Университет-Югра» одержали победу в чемпионате России среди команд первого дивизиона Суперлиги
- 27.04.2017 21:38
Югорская команда победила клуб «Иркут» в третьем матче финальной серии игр 26 апреля.
Матч прошел в Иркутске и закончился со счётом 84:49 в пользу сургутян, сообщает портал Муксун.fm. Больше всех из «Университетских» игроков набрал Андрей Иванов. Он принес в копилку команды 19 очков. Напомним, югорчане выиграли два предыдущих матча финальной серии, которые прошли 22 и 23 апреля в Сургуте.
Это вторая победа «Университета-Югра» в Суперлиге. Первую команда одержала в 2004 году.