Сургутян научат отстаивать свою точку зрения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.04.2017 21:49

Новый формат обучения предлагает всем желающим автор и ведущий киноклуба «Смотри и учись» Константин Бороздин.

29 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина участники заседания киноклуба будут смотреть фильм и обсуждать его. Речь пойдет о ленте «Здесь курят», которую организаторы называют хрестоматией по искусству влияния на собеседника и публичным выступлениям.

Участие в мероприятии бесплатное, однако количество участников ограничено. Необходимо зарегистрироваться по телефону: 24-20-46.