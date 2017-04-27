НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутян научат отстаивать свою точку зрения

27.04.2017 21:49

Новый формат обучения предлагает всем желающим автор и ведущий киноклуба «Смотри и учись» Константин Бороздин. 

29 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина участники заседания киноклуба будут смотреть фильм и обсуждать его. Речь пойдет о ленте «Здесь курят», которую организаторы называют хрестоматией по искусству влияния на собеседника и публичным выступлениям.

Участие в мероприятии бесплатное, однако количество участников ограничено. Необходимо зарегистрироваться по телефону: 24-20-46.

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