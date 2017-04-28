Стоматолог и маляр могут заработать в Сургуте больше всех

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 08:40

Им предлагают 120 тысяч рублей в месяц. Эксперты сайта по поиску работы Зарплата.ру проанализировали вакансии, опубликованные в апреле.

В строительную компанию требуется инженерно-технический работник с зарплатой 100 тысяч рублей. Он будет руководить производственным процессом на предприятии, и следить за выполнением строительных норм. Столько же предлагают сварщику со средне-специальным образованием и опытом работы более 1 года.

Замыкает пятерку самых дорогих вакансий Сургута по итогам апреля предложение для геолога. За выполнение комплекса исследований, участие в опробовании полезных ископаемых работодатель готов платить 80 тысяч рублей в месяц.