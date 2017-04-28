Строительство нового перинатального центра в Сургуте идёт полным ходом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 08:47

Возведены все три блока, а также наземный переход, который связывает между собой два корпуса. Все монолитные работы строителям удалось выполнить в сжатые сроки.

Фото: pfvis.ru

Общая площадь возведенных зданий – более 60 тыс. кв. метров. При возведении объектов строителями используется арматура производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»). На днях на строительную площадку завезли 4300 тонн арматуры.

Центр охраны материнства и детства в Сургуте должен стать одним из крупнейших многопрофильных объектов России и фактически научно-исследовательским институтом. В его состав входят несколько крупных подразделений: перинатальный центр, консультативно-диагностический центр для женщин, больница для детей до пяти лет, амбулаторный центр здоровья ребенка, лечебно-диагностические, вспомогательные и другие отделения.

Новый перинатальный центр примет первых пациентов в 2018 году.