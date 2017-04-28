Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 10:02

Почти в половине российских регионов приборы снова используются инспекторами ГИБДД.

Фото: m24.ru

С 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева до «особого распоряжения» было прекращено применение инспекторами ГИБДД мобильных комплексов, фиксирующих нарушения, напоминают информагентства. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались.

При этом в распоряжении оговаривалось: использование устройств допускается «по решению руководства» региональной полиции.

После этого Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) модернизировал приборы, исключив возможность удаления записей. Для того чтобы исключить какие-либо новые виды злоупотреблений, контроль за применением модернизированного софта возложен на «руководителей подразделения».