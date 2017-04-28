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4 мая Сургут примет «Эстафету здоровья»

28.04.2017 09:42

Региональная добровольческая акция стартовала во всех муниципалитетах Югры. Ее участниками могут стать добровольческие объединения, общественные организации, учреждения и просто югорчане. 

В каждом муниципальном образовании местное отделение регионального штаба «Волонтеры победы» организует спортивное мероприятие. Это может быть зарядка на открытом воздухе, забег, велопробег, единый урок физической культуры в школе и другое.

Отметим, первым эстафету начал Нижневартовск. В Сургуте она пройдет 4 мая на территории городского парка культуры и отдыха. Здесь в 13.00 состоится танцевальный марафон «Здоровое поколение». Кстати, участником акции может стать любой житель города. Для этого достаточно прийти в парк в назначенный час. Завершится «Эстафета здоровья» 8 мая в Ханты-Мансийске.

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