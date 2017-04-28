НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вчера на 31 километре автодороги «Сургут – Лянтор» произошло смертельное ДТП

28.04.2017 10:24

 32-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с «Тойота Камри», за рулем которой находилась 32-летняя женщина. 

Фото: 86.mvd.ru

Эта авария унесла жизни водителя «Лады» и его 41-летнего пассажира. Автоледи доставлена в больницу.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2774 нарушения правил дорожного движения. 21 водитель задержан за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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