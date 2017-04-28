Вчера на 31 километре автодороги «Сургут – Лянтор» произошло смертельное ДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 28.04.2017 10:24
32-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с «Тойота Камри», за рулем которой находилась 32-летняя женщина.
Фото: 86.mvd.ru
Эта авария унесла жизни водителя «Лады» и его 41-летнего пассажира. Автоледи доставлена в больницу.
На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2774 нарушения правил дорожного движения. 21 водитель задержан за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.