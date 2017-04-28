Для многодетных семей в Сургуте отменяют двойные льготы на детсад

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 11:32

Предполагается, что изменения вступят в силу уже 1 июля 2017 года.

Фото: admhmao.ru

Как пояснили в департаменте образования, многодетные родители и семьи участников боевых действий могли получать сразу несколько мер поддержки. Они вносили половину платы за детский сад, пользуясь муниципальной льготой, и получали компенсацию из окружного бюджета. Теперь же, с изменением федерального законодательства, у них, как и у всех, останется только окружная компенсация: 20 % за первого дошкольника, 50% - за второго и 70% – за третьего.

Право на оплату 50% от стоимости содержания в детском саду сохранилось за малообеспеченными, за семьями, где ребенок имеет задержки развития, а также в случае, если один из родителей имеет I или II группу инвалидности.

Кстати, разобраться в ситуации пообещала Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. По ее словам, которые приводит «URA.RU», необходимо время, чтобы вникнуть в происходящее.

Общественники Сургута хотят провести акцию протеста против отмены льгот. С 1 июля будет упразднена 50-процентная льгота для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Митинг запланирован на 8 мая у памятника воинам-интернационалистам — с 11:00 до 12:00. По словам общественников, они направили официальное уведомление о проведении митинга на имя городской администрации. Ответа пока нет.