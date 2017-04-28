В Югре на Иртыше прошел ледоход

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 12:04

Мониторинг реки показал, что водная акватория на протяжении от Ханты-Мансийска до Горноправдинска свободна. Об этом заявили специалисты «Центроспас-Югории».

Имеются набольшие скопления битого льда на отдельных небольших участках реки. На большей части водоемов округа лед еще стоит, но в ряде районов уровень воды каждый день поднимается на несколько сантиметров. Согласно данным наблюдений гидропостов МЧС, интенсивность пока небольшая.

Жители Ханты-Мансийского района увидели вскрытие Иртыша первыми из югорчан, на остальных территориях лед двинется позже - согласно прогнозам, в начале мая.