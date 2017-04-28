В Нижневартовске поймали курьера с крупной партией наркотиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 13:04

Ночью он делал «закладки» в подъезде одного из домов по улице Нефтяников.

Фото: 86.mvd.ru

Мужчина сопротивляться не стал и признался, что распространяет наркотики. По его словам, несколько месяцев назад он увидел объявление на сайте о том, что можно устроиться на работу в интернет-магазин в Сургуте. Заключил договор и получил банковскую карточку, после чего приехал в Югру. Однако, работодатель заявил, что требования будут другие: нужно делать «закладки» по городам региона. Задержанный сначала не согласился, но его запугали, сообщает nv86.ru.

При личном досмотре стражи порядка нашли 42 пакетика с наркотическим веществом. В квартире, где проживал задержанный, обнаружили крупную партию наркотиков, приготовленную для сбыта. Все изъятое направлено на исследование в криминалистическую лабораторию УМВД.

«В настоящее время за распространение и хранение наркотических средств в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства.