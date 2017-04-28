НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Двое мужчин отомстили жителю Угута за долги

28.04.2017 13:38

Они проникли в его дом ночью, разбив окно. Злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения и похитили мобильный телефон и планшет. 

Фото: psi42.ru

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейскими были установлены и задержаны двое жителей сельского поселения Угут – 33-х и 28-и лет. Мужчины объяснили свои действия местью за денежный долг потерпевшего матери одного из нападавших.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Другой злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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