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Сенатор от Югры предлагает приравнять электронные курительные изделия к табачным

28.04.2017 14:31

Также Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков рекомендует запретить курение кальяна и вейпов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Соответствующий законопроект уже направлен в парламент, где находится на рассмотрении. 

Фото: manside.ru

Суть документа в том, что электронные сигареты и кальяны будут приравнены к табачным изделиям, а значит, на них будут действовать те же ограничения.

К слову, с аналогичной инициативой выходит и Минздрав России, пишет «Сургутская трибуна». В федеральном ведомстве предлагают ввести запрет на продажу электронных сигарет и вейпов лицам до 21 года, их потребление в общественных местах и ограничить места продажи. 

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