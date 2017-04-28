НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Накануне майских праздников сотрудники Госпожнадзора обращаются к гостям и жителям Сургутского района с предупреждением

28.04.2017 14:52

  Специалисты просят соблюдать  правила безопасности при поездках в лес на пикник, проведении субботников и увеселительных мероприятий на дачных участках. 

Отдел надзорной деятельности советует гражданам быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц, своевременно сообщать о своих сомнениях в правоохранительные органы. Для профилактики пожаров и снижения тяжести последствий от них инспекторы уже с начала года провели более восьмисот рейдов. Работа проводится на регулярной основе, населению даются соответствующие рекомендации. 

 

 

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