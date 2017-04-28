В Белом Яру закрыли мост, соединяющий две части поселка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 15:05

Теперь три улицы - Набережная, Таежная и Манежная - отрезаны от комфортного автомобильного движения.

Изначально этот объект возводили вопреки строительным нормам. В 2004 году он был признан аварийным. А в 2015 – часть моста обрушилась, тогда местные власти ограничили движение транспорта до трех тонн. Однако после экспертизы эксплуатация сооружения была признана невозможной до его реконструкции.

Точной информации о том, как долго объект будет закрыт, пока нет. Скорее всего, это произойдет не раньше, чем через два года. к слову, сейчас белоярцы могут передвигаться из одной части поселка в другую по пешеходным мостам.