НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югру планируют пригласить почти 50 новых врачей

28.04.2017 15:16

Такое решение принято окружным правительством. Оно позволит ликвидировать дефицит узких специалистов в больницах и поликлиниках региона. 

Документ устанавливает порядок конкурсного отбора медработников в возрасте до 45 лет, которые приедут из других регионов страны в Югру и смогут претендовать на разовую выплату в размере одного миллиона рублей.

Стимулировать приглашённых специалистов смогут больницы ещё пяти городов округа. Таким образом, общее количество муниципалитетов, участвующих в проекте, выросло до 12, включая крупнейшие города, такие как: Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск и Сургут.

 

 

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