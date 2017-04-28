В Югру планируют пригласить почти 50 новых врачей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 15:16

Такое решение принято окружным правительством. Оно позволит ликвидировать дефицит узких специалистов в больницах и поликлиниках региона.

Документ устанавливает порядок конкурсного отбора медработников в возрасте до 45 лет, которые приедут из других регионов страны в Югру и смогут претендовать на разовую выплату в размере одного миллиона рублей.

Стимулировать приглашённых специалистов смогут больницы ещё пяти городов округа. Таким образом, общее количество муниципалитетов, участвующих в проекте, выросло до 12, включая крупнейшие города, такие как: Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск и Сургут.