Производственного травматизма на предприятиях Югры стало меньше

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 15:24

Это стало возможным благодаря системной работе всех заинтересованных служб и ведомств. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по охране труда, которое провёл первый вице-губернатор округа Геннадий Бухтин.

За последнюю пятилетку количество несчастных случаев на производстве снизилось почти на 30%. Такой же показатель по числу пострадавших с тяжелым исходом. И более чем на 40% уменьшилось количество смертей. Этому поспособствовала созданная система охраны труда, как на окружном, так и муниципальном уровнях. По ряду показателей Югра демонстрирует лучшие результаты, чем в среднем по России.