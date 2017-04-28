В Нижнесортымском депутаты Думы Сургутского района провели заседание Собрания фракции политической партии «Единая Россия»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 15:46

Главное внимание уделили предстоящим праздничным мероприятиям.

В преддверии праздников члены фракции примут активное участие во всех субботниках, проводимых на территории городских и сельских поселений Сургутского района. В том числе, в ежегодной акции под названием «Апрельский почин единороссов Югры», который прошел сегодня в п. Белый Яр, и во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» - 29 апреля в Солнечном.

Также депутаты Думы Сургутского района – члены депутатского объединения единороссов присоединятся к первомайскому шествию в Лянторе и в Сургуте.

Накануне 9 мая «единоросы» поздравят ветеранов лично, на дому. В День Великой Победы «встанут» в «Бессмертный полк», возложат венки к памятникам на торжественных митингах и примут участие во всех мероприятиях, посвященных Дню Победы.