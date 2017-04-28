ОСАГО по-новому: при возмещении ущерба ремонт в приоритете

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 17:09

Сегодня вступают в силу изменения в законодательство, которые устанавливают ремонт в качестве преимущественной формы страхового возмещения по ОСАГО. Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Фото: cbr.ru

Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка. Перечень автомастерских можно будет найти на сайте страховой организации.

Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; максимальный срок ремонта будет составлять 30 дней. Новые автомобили (не старше двух лет) должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

ЦБ сообщает о том, что при ремонте не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное для автовладельцев изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении. Если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит возмещение в денежной форме.