В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат округа по волейболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 17:22

Он проводится в зачет XIX Спартакиады среди ветеранов спорта ХМАО, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: ugramegasport.ru

В течение четырех дней ветераны волейбола из 9 муниципальных образований округа будут бороться за медали и призовые места.

Первый соревновательный день чемпионата начался с выступления команд Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. По итогу победу одержала сборная города Нефтеюганска со счетом 2:0 по партиям. Вторая игра состоялась между командами Покачей и Нижневартовска. В результате упорной борьбы победу со счетом в партиях 2:1 одержала команда из Покачей.

В воскресенье, 30 апреля, состоятся финальные встречи. Начало матча за бронзу в 11:40, кубок соревнований разыграют в 13:00. Торжественная церемония закрытия и награждение победителей начнется в 14:30 в Центре развития теннисного спорта Югры.