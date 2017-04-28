Медики Няганской скорой помощи обучили кадетов навыкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 18:41

БУ «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» приняла участие в практико-ориентированном семинаре «Потомки Ермака», который был направлен на профилактику экстремизма.

Более 30 учащихся кадетских классов в возрасте от 11 до 13 лет из г. Нягани, п. Сергино и п. Унъюган ознакомились с основными службами города. Кадетам рассказали о специфике служб Скорой медицинской помощи, МЧС, полиции, Росгвардии.

Ребята смогли произвести некоторые манипуляции, которые применяются в различных службах, а также испытать свои силы в оказании реанимационных мероприятий на манекене «Гоша», рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения ХМАО.