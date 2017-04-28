Ямы в Сургуте залатали на площади в тысячу «квадратов»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 20:14

Повреждения устранили на улицах Мелик-Карамова, Маяковского, 30 лет Победы, Энгельса, Щепеткина, Электротехнической, Энергостроителей.

Фото: lenta-ua.net

Основным материалом избавления от выбоин на дорогах остается литой асфальтобетон. Технология позволяет проводить работы при температуре до минус 10 градусов. Этой весной уже устранили почти тысячу выбоин.

К слову, летом планируется полностью заменить асфальт на Грибоедовской развязке (Нефтюганское шоссе – улица Грибоедова), транспортной развязке по улице Аэрофлотской, на улицах Декабристов, Островского (на участке от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов), Геологической (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Комсомольского).

Около 440 миллионов рублей на эти работы выделено из окружного бюджета, более 60 миллионов рублей – из городской казны.