Предпраздничная ярмарка от местных товаропроизводителей состоится в эти выходные

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.04.2017 20:33

Свежие продукты можно будет купить на территории рынка «Центральный» по улице Островского, 14/1. Сургутян ждут 28-30 апреля с 10-00 до 18-00 часов.

Фото: admoblkaluga.ru

Приобрести можно мясо, рыбу, молочную и кисломолочную продукцию фермерских хозяйств Сургута и района, дикоросы, орехи, сухофрукты. Клуб «Югорские фиалки» предложит покупателям широкий ассортимент комнатных фиалок. Предприятия общественного питания представят широкий ассортимент продукции собственного производства.

А 1 мая в период праздничного шествия, посвященного Празднику весны и труда с 09-00 до 15-00 ч. работает выездная торговля с участием предприятий общественного питания: по проспекту Ленина, у магазина «Мясной двор» и по улице Островского, 16/1, на площади перед зданием ЦК и Д «Камертон».