Самотканые костюмы в XXI веке можно увидеть в районной библиотеке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.04.2017 11:38

С коллекцией «Поэзия народного костюма», пронизанной любовью к родине, её истории, людям, могут познакомиться посетители Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова.

Самотканые пояса и юбки, искусно вышитые рубахи и головные уборы, реплики костюмов 19 века, сделанные руками студентов и преподавателей Колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского, находятся в отделе краеведческой литературы и библиографии. Вместе с преподавателем художественных дисциплин Инессой Бодрягиной можно совершить небольшое путешествие по страницам истории русского национального костюма.

Коллекция «Поэзия народного костюма» пробудет в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова до середины мая.