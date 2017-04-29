НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Самотканые костюмы в XXI веке можно увидеть в районной библиотеке

29.04.2017 11:38

 С коллекцией «Поэзия народного костюма», пронизанной любовью к родине, её истории, людям, могут познакомиться посетители Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова. 

Самотканые пояса и юбки, искусно вышитые рубахи и головные уборы, реплики костюмов 19 века, сделанные руками студентов и преподавателей Колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского, находятся в отделе краеведческой литературы и библиографии. Вместе с преподавателем художественных дисциплин Инессой Бодрягиной можно совершить небольшое путешествие по страницам истории русского национального костюма.

Коллекция «Поэзия народного костюма» пробудет в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова до середины мая.

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