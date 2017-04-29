В поездках по России и Югре водители и путешественники минуют «ямы» связи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.04.2017 13:04

Техническая служба «МегаФона» проверила готовность главных дорог к туристическому сезону, чтобы абоненты могли дозвониться до близких на популярных транспортных маршрутах.

Фото: activeserverpages.ru

Отправляясь в поездки по России с зеленой сим-картой, путешественников ждет надежный сигнал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий магистрального значения. Ковровое покрытие обеспечено на 13 трассах, среди них М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-36 от Челябинска до границы с Казахстаном и другие.

На девяти дорогах федерального значения связаться с родными можно более чем на 97% территории, включая М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

В поездках по Ханты-Мансийскому округу стабильный сигнал ждет автомобилистов на 80% трассы Ханты-Мансийск-Нягань-Югорск, и на 90% оживленных дорог из Сургута в Тюмень, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Ноябрьск.