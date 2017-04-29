В Югре определены победители конкурса «Педагог года - 2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.04.2017 13:18

В Нижневартовске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования.

Фото: ivteleradio.ru

По результатам педагогических состязаний «Учителем года» признан учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (г. Нефтеюганск) Владимир Стригин.

Лучшим «Воспитателем года» стала воспитатель МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Улыбка» (г. Лянтор) Инесса Мурзина.

В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержала преподаватель учебного предмета «Хор» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (г. Югорск) Светлана Молокова.

Лучшим «Педагогом-психологом года» признана педагог-психолог МБОУ «Средняя школа №19» (г. Нижневартовск) Марина Коротеева.

В номинации «Учитель родного языка и литературы» лучшей стала педагог дополнительного образования МБДОУ детского сада «Оленёнок» (с.Саранпауль, Березовского района) Ольга Лелятова.

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2017» прошел с 24 по 28 апреля. В педагогических марафонах приняли участие 46 конкурсантов - педагогические работники образовательных организаций автономного округа, победители муниципального этапа из 17 муниципальных образований автономного округа.