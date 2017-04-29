День весны и труда в Югре отметят мирными шествиями, субботниками, акциями и концертами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.04.2017 17:26

В мероприятиях примет участие губернатор Югры Наталья Комарова.

Фото: afanasy.biz

В Когалыме с 11:00 до 15:00 пройдет игровая программа «Город детства». Местом проведения мероприятия станет Парк Победы. В молодежном центре «Метро» жителей города ждут на гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», начало в 11:00.

Жители Лангепаса 1 мая соберутся на площади ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник». Югорчан ждет поздравление главы города и концерт.

В Нефтеюганске 1 мая можно посетить сразу несколько выставок. На выставке-экспозиции «Наш край встречает Первомай…» в Центральной городской библиотеке будет представлена литература по истории праздника. В «Центре национальных культур» действует выставка декоративно-прикладного искусства «Большие дела маленьких рук». Здесь представлены работы воспитанников студий декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 1 мая в 15:30 в ЦФКиС «Жемчужина Югры» состоится открытие Всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Черное золото Приобья». На площади «Юбилейная» развернется игровая программа «Весенний первомай». Концерт детских творческих коллективов «Юность Нефтеюганска выбирает творчество» пройдет в 16:00 в КЦ «Юность».

Вартовчан в первый день мая ждет митинг, который начнется в 12:00 на площади Нефтяников, а также концерт хора ветеранов «Красная гвоздика» и фольклорного ансамбля «Руны». Мероприятие пройдет во Дворце искусств. Концерт артистов татарской эстрады состоится также во Дворце искусств, начало в 17:00. В Центре национальных культур в 15:00 начнется праздник по развитию межкультурного взаимодействия «Венок дружбы».

Библиотекари Пыть-Яха 1 мая проведу акцию «Мир. Труд. Май», в рамках которой они выйдут на улицы города, где будут знакомить жителей с историей празднования 1 мая. В 12:00 всех будут ждать на «Маевке» в Культурно-досуговом центре.

Сургутяне также примут участие в праздничном шествии. Их путь будет лежать от ул. Энтузиастов до проспекта Ленина. Сбор в 10:00.